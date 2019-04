The Legend of Zelda: Breath of the Wild: VR-Modus lässt sich mit Tricks auf Rift, Vive, PSVR & Co. spielen - 4Players.de

Wer sich gewünscht hat, The Legend of Zelda: Breath of the Wild nicht nur auf Nintendos Labo-Headset zu spielen, sondern auf einem VR-Headset seiner Wahl, könnte doch noch auf seine Kosten kommen: Wie der Youtube-Kanal MRTV erklärt, lässt sich das Bild mit kleinen Tricks und Capture-Hardware auf die Screens von PSVR, Oculus GO, Vive, Pimax & Co. verlegen:Voraussetzung ist eine Capture-Hardware, die das in Zeldas VR-Modus ausgegebene Bild möglichst verzögerungsfrei an einen PC weitergibt (überprüft wurde es hier z.B. mit der Elgato HD60s). Von dort aus verlagert man dann das Desktop-Bild mit einem Tool (hier mit Virtual Desktop) aufs VR-Headset. Das Bild ist laut MRTV dramatisch besser und schärfer als auf dem Labo-Headset. GameXplain hat auf seinem Youtube-Kanal zudem einen kurzes Tutorial hochgeladen, mit dem man das Bild nach ein wenig Umstöpseln auch auf PlayStation VR bekommt.