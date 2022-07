The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Splitscreen-Mod erscheint noch diese Woche

Couch-Koop-Mod für Breath of the Wild erscheint am 29. Juli

Projekt noch in den Kinderschuhen – keine offizielle Switch-Version

Geteilte Freude ist doppelte Freude: Eine neue Splitscreen-Mod, mit der The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Couch-Koop-Abenteuer wird, erscheint in wenigen Tagen.Zwar zählt der Titel wohl auch im Singleplayer-Modus zu einem der großartigsten Spiele aller Zeiten, aber was könnte mehr Spaß bereiten, als die Weiten des Königreichs Hyrule mit seinen Freunden zu erkunden. Dies dachte sich wohl auch Modder Kribymimi, der dem Breath of the Wild so einen vollkommen frischen Wind einhaucht. Die Modifikation ermöglicht es uns, mit bis zu vier Personen gleichzeitig an einer Konsole zu spielen.Zwar handelt es sich bei der Splitscreen-Mod für das bereits 2017 erschienene The Legend of Zelda: Breath of the Wild vorerst um eine Beta-Version , dennoch können sich die Features schon jetzt sehen lassen. Ganze acht Minuten Gameplay zeigt uns YouTuber Waikuteru auf seinem Kanal. Darin schießen sich die beiden Links zunächst mit ihren brennenden Pfeilen gegenseitig ab, ehe es an das Überwinden verschiedener Hindernisse, das gemeinsame Besiegen von Bossgegnern und das generelle Erkunden der noch immer wunderschönen Welt geht.Die schier unbegrenzten Möglichkeiten, die uns das Spiel auch gänzlich ohne die Modifizierungen bietet, sehen zu zweit, zu dritt oder gar zu viert einfach noch noch viel spaßiger aus. Während ihr die vereinte Stärke sicherlich auch taktisch, beispielsweise zum Ablenken von Wachen oder zum Umzingeln von größeren Gegnern, nutzen könnt, sind es vor allem die vielschichtigen Gameplay-Elemente in der offenen, niemals stillstehenden Welt, die gemeinsam noch mehr Freude bereiten dürften.Da hinter der Splitscreen-Mod kein mehrköpfiges, professionelles Entwicklerteam steckt, sollte man über ein paar Problemchen, die bei der Verwendung der Beta-Version auftreten können, wohl hinwegsehen. Entwickler Kirbymimi verspricht allerdings Hilfe über seinen Discord Server, über den auch von etwaigen Bugs berichtet werden kann.Wollt auch ihr The Legend of Zelda: Breath of the Wild künftig gemeinsam genießen, warnen wir euch aber der Sicherheit halber vorab: Bei der Mod handelt es keineswegs um eine offiziell lizenzierte Erweiterung aus dem Hause Nintendo. Um den Koop-Modus spielen zu können, benötigt man entweder einen entsprechenden Emulator auf dem PC oder eine gehackte Switch-Konsole. Beides stellt die japanische Spieleschmiede bekanntermaßen unter Strafe, was in einer Sperrung eures Online-Accounts resultieren kann.Letztes aktuelles Video: Interview mit Herrn Aonuma und Herrn Fujibayashi