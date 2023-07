The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Nachgebaut in Minecraft: So sieht Hyrule in Klötzchenoptik aus

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Ein Spieler baut ganz Hyrule im Alleingang nach

Das Projekt geht weiter

Die Spieler und Fans vonhaben schon viele unglaubliche Leistungen vollbracht und Rekorde aufgestellt. Eine der neuesten Errungenschaften ist der Nachbau der gesamten Spielwelt indurch den Youtuber Grazzy.Als großer Fan der Serie füllt er seinen Kanal schon lange mit Videos über seine Abenteuer in Hyrule. In letzter Zeit hat er auch viel Zeit im Hardcore-Modus von Minecraft verbracht. Als ihm beides zu langweilig wurde, kam er auf die Idee, das Zelda-Franchise mit dem Klötzchenspiel zu kombinieren und soEs gibt bereits viele Welten, die von verschiedenen Spielern in Minecraft nachgebaut wurden. Von Azeroth ausüber Los Santos ausbis hin zu Anor Londo aus. Der Youtuber und Zelda-Fan Grazzy hat es sich zum Ziel gesetzt, Hyrule ausnachzubauen. In einem Interview mit den Kollegen von IGN gibt er viele Infos zum Bauprozess preis.Er startete sein Projekt bereitsund zum jetzigen Zeitpunkt (20.07.2023) fehlen ihm noch große Teile der Karte. Ursprünglich wollte er alle Regionen von Hyrule bis Ende 2022 fertigstellen. Anfang dieses Jahres hatte er das Große Plateau, Necluda, Faron, das Reich Zora, Lanayru und die Gerudo-Wüste fertiggestellt. Dann plante er einen weiteren Monat für Hebra, Tabantha, die Gebiete um den Krog-Wald, den Todberg und Zentral-Hyrule.Leider konnte er sein Ziel nicht so schnell erreichen. Seine aktuelle Deadline ist etwas lockerer, er versucht, die gesamte Karte von Hyrule noch infertigzustellen. Viele der Gebiete, die er noch nachbauen muss, sind vom Detailgrad her etwas einfacher und nicht so dicht bebaut, sodass er hier nicht so viel Zeit verliert wie zum Beispiel bei Zoras Reich.Insgesamt benötigte er für diesen schwierigen Kartenabschnitt. Der Hauptgrund dafür ist, dass das ganze Gebiet leicht abgewinkelt ist. Dadurch konnte er nicht auf der normalen Achse bauen, sondern musste alles um diesen Winkel herum anpassen, was besonders wegen der ganzen Feinheiten des Reiches sehr schwierig war.Wir dürfen also gespannt sein, ob Grazzy sein Ziel erreicht und bis Ende des Jahres ganz Hyrule aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild fertiggestellt hat. Wer sich für weitere interessante Geschehnisse rund um die Welt von Zelda interessiert,, sich aber nicht um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom drehen sollen.