Crimsonland: PS5-Start der explosiven Monsterjagd

Am 20. Janaur 2021 haben die finnischen Entwickler 10tons ihre kooperative Baller-Action Crimsonland auch für PlayStation 5 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 9,99 Euro und beinhaltet auch die PS4-Fassung (zum Test ). In der Spielbeschreibung heißt es: "Crimsonland ist ein packender Twin-Stick Shooter in der Vogelperspektive, in dem buchstäblich Hunderte von Aliens, Riesenspinnen, mutierten Echsen und mehr auf deinem Bildschirm ihr Unwesen treiben. Schließe 60 Quests ab, um eine ganze Palette von Waffen und Fähigkeiten freizuschalten, und entfessle dein Arsenal dann in fünf Überlebensmodi komplett mit Bestenlisten.