Sunless Sea: Zubmariner Edition legt im April auf Switch und Xbox One ab

Die nächsten Konsolen-Termine stehen fest. Die Sunless Sea: Zubmariner Edition wird am 23. April 2020 für Switch und am 24. April 2020 für Xbox One erscheinen. Die Umsetzung stammt von den Nephilim Game Studios. Die PS4-Fassung, die von BlitWorks adaptiert wurde, ist bereits seit Ende August 2018 erhältlich. Die Zubmariner Edition enthält das Hauptspiel und die Zubmariner-Erweiterung.Darüber hinaus wird an der Sunless Skies: Sovereign Edition für PC, PS4, Switch und Xbox gearbeitet. Die Sovereign Edition soll August/September 2020 zeitgleich auf allen Plattformen erscheinen.Unseren Test des PC-Originals von Sunless Sea findet ihr hier : "Wie in ein gutes Buch habe ich mich eingelesen: Sunless Sea weckt meine Neugier, ist von Beginn an spannend, prachtvoll gestaltet und eindringlich vertont. Mit jeder Stunde lerne ich neue Inseln, verschrobene Figuren, große Gefahren kennen. Während ich auf dem dunklen Ozean im Inneren der Erde viele packende, manchmal amüsante Geschichten erlebe, lerne ich eine fantastische Welt kennen."Letztes aktuelles Video: Zubmariner Edition Trailer Xbox One Switch