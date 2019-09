Tekken 7: DLC-Kämpferin Zafina und Update 3.0 stehen bereit - 4Players.de

"Verbesserte Anpassungen der Kampfbalance (Details)

Spielstatistiken und Stage-Gewinnquote werden zu den Spielerinformationen hinzugefügt und in Online-Spielen angezeigt

Zusätzliche voreingestellte Kostümplätze, um mehr Charakteranpassungen zu speichern

Anpassung der Online-Ränge, neue SpielerInnen starten mit dem Rang '1st dan', statt dem 'Beginner'-Rang

Neue Bilder in der Galerie hinzugefügt

Neue Anpassungs-Effekte für den Charakter

Heihachi-Kun-Effekt (Orange)

Heihachi-Kun-Effekt (Rot)

Heihachi-Kun-Effekt (Blau)"

Für Tekken 7 ist die DLC-Kämpferin Zafina (DLC #10) veröffenlicht worden. Die Assassine ist im Season Pass 3 enthalten oder separat für 5,99 Euro erhältlich. Sie ist außerdem im Spielmodus Ultimate Tekken Bowl (DLC #1) spielbar.Bandai Namco: "Die ebenso uralte wie tödliche Assassine Zafina schließt sich dem Kampf an! Verfolge und besiege all jene, in deren Adern das Teufelsblut fließt, um die Auferstehung von Azazel zu verhindern!"Der dritte Season Pass umfasst insgesamt vier Charaktere, eine Stage und ein nicht näher benanntes "Feature". Der Neuling Leroy Smith wird die Arena im Winter 2019 betreten. Zwei weitere Charaktere sollen später vorgestellt werden.Außerdem ist gestern das Update 3.00 für das Hauptspiel erschienen. Versprochen werden:Letztes aktuelles Video: Zafina Release Trailer