Tekken 7: Produzent lotet Interesse an weiteren Gast-Charakteren aus - 4Players.de

I have some ideas.

I want to hear your ideas first. https://t.co/ZS7sAGrTEX



— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 27, 2019





👀👀👀



— Official DEAD OR ALIVE Fighting Game (@DOATEC_OFFICIAL) December 27, 2019





Personally he is my favorite character.



RT @Sariib_DiQuire Captain Price



— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 28, 2019

Katsuhiro Harada (Game Director und Produzent von Tekken) hat schon einige Ideen für neue Gast-Charaktere in Tekken. Allerdings möchte er sich vorher via Twitter über die Wünsche und Vorlieben der Spieler erkundigen Abgesehen davon, dass der Twitter-Account von Dead or Alive mit "großen Augen" auf den Tweet reagiert hat, antwortete Harada direkt auf den Vorschlag von Captain Price aus Call of Duty: Modern Warfare. Price sei "seine persönliche Lieblingsfigur", schrieb der Tekken-Produzent. Auch auf die fast obligatorischen Nennungen von Kazuma Kiryu aus Yakuza und Tifa Lockhart aus Final Fantasy 7 reagierte er - wohl wissend, dass Kazuma Kiryu wohl sehr häufig genannt werden wird.Zu den Gast-Charakteren in Tekken 7 gehören Akuma (Street Fighter), Geese Howard (King of Fighters), Negan (The Walking Dead) und Noctis Lucis Caelum (Final Fantasy 15).