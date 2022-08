Tekken 7: Update bringt neues Gameplay-Element in den Ring

Tekken 7: Neuer Move Wall Crash

Tekken 7 ist der bislang jüngste Hauptteil der legendären Prügelspielreihe und ist bereits 2017 für Konsolen erschienen. Trotzdem bleibt es weiterhin up to date, dank eines neuen Gameplay-Elements.Das neue Update 5.00 hat jetzt Bandai Namco in einem umfangreichen Dokument mit Patch Notes mitgeteilt. Zusätzlich gibt es auch einen ersten Eindruck von den Änderungen in einem neuen Video. Wenig überraschend wurde einmal mehr am Balancing der vielen Fighter geschraubt, wobei der Teufel wie so oft im Detail liegt. Für manche Figuren gab es deutlich mehr Änderungen als bei anderen, wie zum Beispiel bei Lidia oder Leroy.Zusätzlich gibt es mit dem Wall Crush auch ein übergreifend neues Spielelement. Jeder Kämpfer hat nun Tricks auf Lager, um entweder einen Wall Crush Treffer oder Wall Crush Block auszuführen. Ist der Gegner einmal an der Wand festgesetzt, können diese Spezialmoves ihn so stark dagegen schleudern, dass die Regenerationszeit deutlich länger ausfällt als üblich. Das eröffnet weitere Kombo-Möglichkeiten.Der Widersacher kann jedoch Angriffe blocken, wenn er Opfer eines Wall Crushs geworden ist. Doch nichtsdestotrotz wird er sich im „großen Nachteil“ befinden, wie Bandai Namco es selbst beschreibt. Wer also gar nicht erst in diese unangenehme Situation kommen möchte, sollte tunlichst die Arena-Umgebung genau im Blick behalten.Wer durchaus ein Faible für Beat’em ups hat oder gerne mal die Fühler ausstrecken möchte, sollte sich Tekken 7 definitiv anschauen. Wir haben dem Prügler in unserem Test einen Gold-Award verliehen , da er unter anderem mit einer über alle Zweifel erhabenen Mechanik aufwartet.Letztes aktuelles Video: Lidia Sobieska Character Reveal Trailer