astragon: Interview zum 20. Jubiläum: Vom Vertrieb von Lizenz-Titeln bis zu eigenen Simulationen

In diesem Jahr feiert die astragon Entertainment GmbH ihr 20-jähriges Jubiläum - wie übrigens auch die 4Players GmbH. Wir haben mit Julia Pfiffer (CEO astragon Entertainment) über das Wachstum des Unternehmens, die Anfänge rund um den Vertrieb von Lizenz-Titeln und die anstehende Herausforderungen gesprochen. astragon ist hauptsächlich für Simulationen wie Bau Simulator, Bus Simulator, Landwirtschafts Simulator, Fishing: Barents Sea, Euro Truck Simulator oder SnowRunner bekannt.Julia Pfiffer: Herzlichen Glückwunsch an 4Players und danke für großartige Zusammenarbeit in den letzten 20 Jahren! Es war und ist uns immer eine Freude!Gegründet wurde astragon Software vom damaligen Geschäftsführer Dirk Walner mit dem Ziel, PC-Lizenzen vor allem für Casual Games im deutschsprachigen Raum zu vertreiben. 2005 folgte dann die Veröffentlichung des ersten eigenen Simulationstitels, dem "Schiff-Simulator 2006". Vor allem die große Liebe der Entwickler zum Detail und die der Fans zu diesem besonderen Genre fasziniert uns bis heute, und spornt uns an, unsere Expertise auf diesem Feld immer weiter auszubauen. Seitdem hat sich viel getan, nicht nur was Qualität und Vielfalt der Simulationen angeht, sondern auch was deren weltweite Verbreitung und Beliebtheit betrifft. Mittlerweile wird rund um den Globus unter dem Markennamen astragon fleißig gebaggert, gepflügt und gefahren. Auch der Sprung aus der Nische ins breite Bewusstsein der Gamer ist uns, wie ich denke, gut gelungen.(Der erste astragon-Unternehmenssitz in Hagen)Julia Pfiffer: Im Jahr 2000 war astragon Software noch ein klassischer Lizenzeinkäufer und Distributor von PC-Spielen im deutschsprachigen Raum. 20 Jahre später ist astragon Entertainment ein international agierenden Multiplattform-Publisher, der eigene Ideen umsetzt oder von externen Developerstudios entwickeln lässt. Daneben sind wir ein starker Publishing-Partner für andere, oft ebenfalls international agierende Verlage und Entwickler, wenn es um Produktmarketing oder Distribution geht. Die Antwort ist heute also: beides.Julia Pfiffer: Wenn es um Eigenproduktionen geht, liegt unser Fokus ganz klar auf den Simulationsspielen. Nicht zuletzt, da wir uns in dort in allen Belangen (Marketing, PR, Producing, Produktmanagement, Lizensierung etc.) inzwischen zu den Experten zählen dürfen. Wir sind aber auch offen für andere Genres wie Real-Time-Strategy, (Action-) Adventures, Platformer oder Racing Games. Es kommt bei der Auswahl vor allem auf das Potenzial an, das wir im entsprechenden Projekt sehen. Wie groß ist das Interesse der Spieler an dem jeweiligen Thema? Bietet das Spiel etwas Neues/Innovatives? Wie hoch sind Qualität und Wiederspielwert?Julia Pfiffer: Wir können deine Enttäuschung verstehen, es ist unumstritten, dass der Entwicklungsprozess bei Firefighting Simulator deutlich länger dauert als erwartet. Leider kann es bei Spieleentwicklungen immer mal wieder zu Herausforderungen kommen, welche unvorhersehbar sind und doch gelöst werden müssen – besonders wenn es sich um junge und kleinere Teams handelt. Trotz der Verzögerung ist es für uns wichtig, das Team weiterhin zu unterstützen, ihnen entsprechend die benötigte Zeit einzuräumen und an dem Titel festzuhalten. Wir können auf jeden Fall schon jetzt verraten, dass ihr bald ein Update bekommen werdet - lasst euch einfach mal überraschen!(Der aktuelle Firmensitz in einem Bürokomplex in Düsseldorf; Bildquelle: Dirk Eisenblätter - alstria office REIT-AG)Julia Pfiffer: Angefangen hat astragon Software mit drei wackeren Mitarbeitern. Nicht zuletzt die Gründung der astragon-Gruppe im Jahr 2015 sorgte dann noch einmal für eine deutliche Erweiterung des Teams. Heute trifft man, wenn man in unserem neuen Büro in Düsseldorf vorbeischaut, auf rund 40 Kolleginnen und Kollegen in diversen Abteilungen wie Producing, Produktmanagement, Marketing, PR, Sales, QA, etc. Wir legen viel Wert auf ein familiäres und freundliches Miteinander nicht nur im täglichen Umgang, sondern auch durch regelmäßiges zwangloses Zusammenkommen oder Events. Dieses Jahr macht uns jedoch, wie so vielen, leider Covid-19 einen Strich durch die Rechnung was beispielsweise die angedachte Geburtstagsparty angeht. Wir holen aber natürlich alles nach, sobald es wieder gefahrlos möglich ist.Julia Pfiffer: Ja, die Veränderung der klassischen Distribution das ist natürlich ein Thema für uns. Ein Weg darauf zu reagieren, könnte sein, im Handel vermehrt hochwertige Collector’s Editionen anzubieten. Wir sind aber in der weltweiten Vermarktung der eigenen Produkte sowohl physisch als auch digital breit aufgestellt. In der Zusammenarbeit mit Partnern gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen von der klassischen Distribution über digitale Vermarktung oder dem Erbringen von PR/Marketingleistungen.