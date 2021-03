Life Is Strange: Remastered Collection für Herbst 2021 angekündigt

Square Enix hat im Rahmen seiner Präsentation eine Remastered Collection von Life Is Strange ( ab 9,96€ bei kaufen ) angekündigt. Neben dem ersten Teil wird auch der Ableger Life Is Strange: Before The Storm in der Sammlung enthalten sein. Versprochen werden eine grafische Überarbeitung, inklusive aufgehübschter Animationen.Life Is Strange: Remastered Collection wird sowohl Bestandteil der Ultimate Edition des jüngst angekündigten Sequels Life Is Strange: True Colors als auch separat erhältlich sein. Die Veröffentlichung ist für Herbst 2021 geplant. Plattformen wurden bisher noch nicht genannt, doch kann man davon ausgehen, dass neben PC auch wieder die Konsolen von Sony und Microsoft dazu gehören werden.Letztes aktuelles Video: Kostenlose Episode