Life Is Strange: Remastered Collection auf Anfang 2022 verschoben

The Life is Strange: True Colors Ultimate Edition still grants entitlement to the two Life is Strange Remastered Collection games, which will now be available on their new release date in early 2022.



Square Enix und Dontnod Entertainment haben die Life Is Strange ( ab 9,96€ bei kaufen ) : Remastered Collection verschoben. Die Neuauflage von Life Is Strange und der Erweiterung Before The Storm wird erst Anfang 2022 auf PC, PS4, Xbox One und Stadia veröffentlicht. Bisher sollte das Spiel am 30. September erscheinen. Als Gründe für die Verschiebung werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie angeführt.Für die Remastered Collection werden visuelle Verbesserungen bei Figuren und Umgebung versprochen, darunter "drastisch verbesserte Charakteranimationen", bei denen die Bewegungen in den Gesichtern der Figuren mittels Motion-Capturing aufgenommen wurden. Ebenso werden leichte Anpassungen bei den Rätselmechaniken in Aussicht gestellt.Die Remastered Collection ist außerdem Bestandteil der Ultimate Edition von Life Is Strange: True Colors (10. September). Die Bonusgeschichte "Wavelengths" für Life Is Strange: True Colors soll weiterhin am 30. September bereitstehen.Letztes aktuelles Video: Remastered Collection E3Trailer 2021