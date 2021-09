Life is Strange: Remastered Collection erscheint Anfang Februar 2022

Nach der jüngsten Verschiebung hat Square Enix den neuen Veröffentlichungstermin der Life Is Strange ( ab 17,95€ bei kaufen ) : Remastered Collection bekanntgegeben. Die Neuauflage von Life Is Strange und der Erweiterung Before The Storm wird am 1. Februar 2022 für PC (Steam), PS4, Switch, Xbox One und Stadia erscheinen. PS5 und Xbox Series X/S werden via Abwärtskompatibilität unterstützt.Für die Remastered Collection werden visuelle Verbesserungen bei Figuren und Umgebung versprochen, darunter neue Gesichtsanimationen (aufgenommen mittels Motion-Capturing) und generelle Verbesserungen bei der Spiel-Engine und der Beleuchtung der Szenerie. Ebenso werden leichte Anpassungen bei den Rätselmechaniken in Aussicht gestellt. Die Deluxe-Inhalte von Before the Storm (Outfits, Farewell-Episode, 'Zombie-Crypt'-Outfit) sollen ebenfalls enthalten sein.Die Remastered Collection ist außerdem Bestandteil der Ultimate Edition von Life Is Strange: True Colors.Letztes aktuelles Video: Remastered Collection E3Trailer 2021