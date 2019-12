Silent Hills: Kamera-Hack bestätigt Norman Reedus als Spielfigur in P.T. - 4Players.de

Just to put any uncertainty finally to rest after all this time, yes, the guy you play as in P.T. is the same guy we see in the ending cinematic. Not that there any real doubt, but yeah, it's Norman Reedus the whole time. pic.twitter.com/PXh5svLRSi



— Lance McDonald (@manfightdragon) 12. Dezember 2019

Dank eines Kamera-Hacks besteht jetzt Gewissheit: Bei dem Charakter, den man in der mittlerweile kultigen Demo P.T. (Playable Teaser) in der Egoperspektive durch den Horror-Flur dirigiert hat, wurde bereits Schauspieler Norman Reedus als Charaktermodell verwendet. Das hat Lance McDonald nach dem Hack herausgefunden und die Erkenntnis via Twitter geteilt, wie DualShockers berichtet.Gleichzeitig wird dadurch bestätigt, dass man die Person, die man erstmals in der Abspannsequenz sieht, zuvor tatsächlich selbst gesteuert hat. Im September hatte McDonald durch den Kamera-Hack bereits herausgefunden, dass sich gruselige Lisa seit dem Fund der Taschenlampe tatsächlich immer hinter dem Spieler aufhält und quasi an seinen Rücken getackert wird, während man die Gänge erkundet. Dreht man sich um, verschwindet sie jedoch umgehend.Für die jüngste Enthüllung war etwas mehr Aufwand nötig, da der Spiegel im Bad bewusst verschmutzt wurde, um die Identität der Spielfigur zu verschleiern. McDonald ist es durch die Veränderung der Kameraposition allerdings gelungen, über eine der wenigen sauberen Stellen einen vollständigen Blick auf das Gesicht von Norman Reedus zu bekommen.Letztes aktuelles Video: Del Toro ueber Silent Hills