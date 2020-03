Cities: Skylines: Kostenlos-Wochenende bei Steam

Die Vollversion der Aufbau-Simulation Cities: Skylines kann am Wochenende kostenlos bei Steam ausprobiert werden. Das hat Eurogamer.net bekannt gegeben. Gleichzeitig bietet man bis zum 30. März diverse Rabatte an: Das Basisspiel erhält man zum Preis von 5,59 Euro, was einer Ersparnis von 80 Prozent entspricht. Die Deluxe Edition schlägt mit 9,24 Euro zu Buche und ist damit 75 Prozent günstiger im Vergleich zum regulären Preis.Das Bundle mit sämtlichen Erweiterungen und damit ingesamt 25 Produkten gibt es für 109,55 Euro statt der üblichen 222,75 Euro. Zudem bietet man das New Player Bundle günstiger an, das neben dem Hauptspiel auch die beiden Erweiterungen After Dark und Transit sowie einen zusätzlichen Radiosender enthält. Statt dem Normalpreis von knapp 60 Euro erhält man das Bundle derzeit für 19,40 Euro.Im Test hat uns die Aufbau-Simulation von Paradox Interactive und Colossal Order gut gefallen. Entsprechend gab es für die moderne Variante von Sim City eine Wertung von 83%.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer