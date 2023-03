Cities: Skylines: Finale DLCs vor Release des Nachfolgers angekündigt

Cities: Skylines - Frische Inhalte schon im März verfügbar

Bevor im Laufe des Jahres der bereits angekündigte zweite Teil der beliebten Aufbausimulation erscheint, bekommtnoch einmal etwas Aufmerksamkeit im Rahmen neuer Inhalte spendiert.Vor dem Release des zweiten Teils, der uns Publisher Paradox Interactive zufolge noch in diesem Jahr für die PS5, die Xbox Series-Konsolen und den PC erwarten soll, wird es eine Reihe von Erweiterungen für den ursprünglichen Titel geben. Bis zum Mai sollen sie verfügbar sein und die Roadmap verrät uns bereits jetzt, worum es bei den Inhalten konkret geht.Bereits in diesem Monaten, genau genommen ab dem 22. März, soll eine große Zahl frischer Inhalte für Cities: Skylines zur Verfügung stehen. Bei den Erweiterungen, die laut Roadmap schon in Kürze folgen, handelt es sich um diese hier:Die ersteren drei, also Africa in Miniature, Sports Venue und Shopping Malls, sind sogenannte Content Creator Packs. Das Jadia Radio, die 80's Movies Tunes und das Pop-Punk Radio sind hingegen Radiosender, die, wie ihr euch sicher schon denken konntet, neue musikalische Untermalung in Cities: Skylines bringen.Zum gleichen Termin wird außerdem das kostenlose "Hubs und Transport"-Update veröffentlicht. Hierbei nehmen die Entwickler Verbesserungen an den Logistiksystemen von Cities: Skylines vor. Doch damit nicht genug, denn wie die Roadmap außerdem zeigt, geht es schon im Mai weiter mit den Erweiterungen:Auch hier handelt es sich um drei zusätzliche Content Creator Packs, ebenso wie zwei weitere Radio-Pakete. Insgesamt sollen mit dem Update im Mai und dem vorherigen im März ganze 79 neue Musiktitel ihren Weg in die Städtebau-Sim finden.Dank der zusätzlichen Inhalte für Cities: Skylines dürften wir die Zeit, die es bis zu seinem Nachfolger noch braucht, wohl gut über die Runden bekommen. Wer sich dennoch vor Vorfreude kaum halten kann, dem empfehlen wir, die mit einem brandneuen Announcement-Trailer gespickt ist, zu werfen.Letztes aktuelles Video: Vehicles of the World Content Creator Pack