Aquanox Deep Descent: Unterwasser-Shooter taucht Mitte Oktober auf

"Kampf - Actiongeladene Fahrzeug-Shooter-Schlachten, die viele Spielstile ermöglichen

Koop - 4-Spieler-Koop mit Schnelleinstieg und vier einzigartigen Piloten, die alle in die Story des Spiels verwickelt sind

Anpassen - Erstelle dein Schiff aus einer großen Auswahl an Schiffsteilen und diversen Anpassungsoptionen

Erforschen - Entdecke die tiefsten Winkel des Ozeans

RPG-Elemente - Bergbau, Bergung und Plündern

PVP - Klassische Multiplayer-Modi, inklusive Deathmatch und Team-Deathmatch-Dogfight"

Nach einer fast dreijährigen Flaute gibt es neues Lebenszeichen von Aquanox Deep Descent . THQ Nordic (Publisher) und Digital Arrow (Entwickler) werden den Unterwasser-Shooter am 16. Oktober 2020 für PC veröffentlichen - fast 19 Jahre nach dem Erscheinen von Aquanox im November 2001."Die Welt wie wir sie kennen existiert nicht mehr, die Erde ist überflutet und was von der Menschheit übrig geblieben ist, lebt in Habitaten tief im Meer. Doch gelernt hat die Menschheit scheinbar nichts, denn noch immer führen die verschiedenen Fraktionen erbitterte Kriege gegeneinander. Der Spieler kommandiert eine Gruppe von vier Piloten, die versuchen, sich durch die unbarmherzige und vom Krieg verwüstete Welt zu kämpfen und sich dabei allen Gefahren stellen, die in den Tiefen der See lauern. Erlebt eine epische, düstere Geschichte - alleine oder mit bis zu vier Spielern im Drop-In-Online-Koop."Die digitale Version wird 29,99 Euro kosten. Die Limited Edition, die exklusiv auf Amazon vertrieben wird, liegt bei 39,99 Euro.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer