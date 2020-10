Aquanox Deep Descent: Der Unterwasser-Shooter im Überblick-Video

Kampf: Actiongeladene Fahrzeug-Shooter-Schlachten, die viele Spielstile ermöglichen

Koop: 4-Spieler-Koop mit Schnelleinstieg und vier einzigartigen Piloten, die alle in die Story des Spiels verwickelt sind

Anpassen: Erstelle dein Schiff aus einer großen Auswahl an Schiffsteilen und diversen Anpassungsoptionen

Erforschen: Entdecke die tiefsten Winkel des Ozeans

RPG-Elemente: Bergbau, Bergung und Plündern

PVP: Klassische Multiplayer-Modi, inklusive Deathmatch und Team-Deathmatch-Dogfight"

THQ Nordic GmbH und Digital Arrow geben im folgenden Video einen Überblick über Aquanox Deep Descent . In dem vier Minuten langen Clip werden der Unterwasser-Shooter, die Geschichte, die Schiffstypen, die kooperativen Spielmodi, die Waffen und die Fähigkeiten kurz vorgestellt.Aquanox Deep Descent geht ab dem 16. Oktober 2020 auf PC auf Tauchstation. Die digitale Version wird 29,99 Euro kosten. Die Limited Edition, die exklusiv auf Amazon vertrieben wird, liegt bei 39,99 Euro. Unseren Angespielt-Bericht auf Basis einer Beta-Preview-Version findet ihr hier Letztes aktuelles Video: ÜberblickTrailerTHQ Nordic: "Aquanox Deep Descent ist ein Unterwasser-Fahrzeug-Egoshooter, in dem die Spieler mit einer Reihe von modifizierbaren Schiffen in der dystopischen Tiefseewelt Aqua erbitterte Schlachten austragen. In der nahen Zukunft ist die Oberfläche der Erde unbewohnbar geworden. Die verbliebenen Menschen leben in ehemaligen Bergbau- und Forschungsstationen weit unter der Meeresoberfläche. Sie wachsen in dieser einzigen bekannten Welt auf - einem losen Netzwerk aus Unterwassersiedlungen, das zerrüttet ist vom Kampf diverser Fraktionen um die Ressourcen und die allgemeine Vorherrschaft. Übernimm die Kontrolle über ein Team von bestens ausgebildeten Kampfschiff-Piloten und tauche in eine packende Story in der dunklen Welt von Aquanox ein. Schicke deine Gegner mit gut gezielten Torpedos, Mörsern, Minen und anderen Waffen in ihr nasses Grab am Meeresboden. Erforsche die tiefsten Ecken der Ozeane - geheimnisvoll, voller Gefahren und unerforscht.