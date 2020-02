Yakuza 0: Die kriminelle Unterwelt öffnet ihre Pforten auch auf Xbox One und Windows 10

Am 26. Februar 2020 hat SEGA sein japanisches Gangster-Abenteuer Yakuza 0 auch für Xbox One ( Microsoft Store ) und Windows 10 ( Microsoft Store ) veröffentlicht. Der Preis beträgt jeweils 19,99 Euro. Außerdem ist der Titel auch im Xbox Game Pass enthalten. Auf Steam ist Yakuza 0 bereits 2018 erschienen (zum Test ), auf PlayStation 4 schon 2017 und auf PlayStation 3 sogar 2015 (nur in Japan).SEGA schreibt: "Als Vorläufer des ursprünglichen Yakuza folgt Yakuza 0 den parallelen Handlungssträngen von Kazuma Kiryu und Goro Majima, zwei Männern, die tief in die gewalttätigen Konflikte von Japans krimineller Unterwelt verwickelt sind. Yakuza 0 spielt in der Zeit der japanischen Wirtschaftsblase in den 1980er Jahren, und die Spieler erkunden die außergewöhnlich detaillierten Bezirke Kamurocho, Tokio, und Dotonbori, Osaka in den Rollen von Kiryu und Majima, während sie um ihr Leben kämpfen... mit einer gelegentlichen Pause, um zum Bowling zu gehen. Im Club SEGA kehrt man für eine Partie Out Run ein, geht in die Disco, nimmt an Slot-Car-Rennen teil, geht angeln, leitet einen Kabarett-Club oder schmettert im Karaoke-Salon ein paar Lieder… um nur einige der Nebenaktivitäten in Yakuza 0 zu nennen." Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2 werden dieses Jahr ebenfalls noch ihre Xbox-Premiere feiern.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Xbox One