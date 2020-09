World of Van Helsing: Deathtrap: PS4-Start der Mischung aus Tower Defense und Action-Rollenspiel

Singleplayer-Kampagne und eine speziell designte 4-Spieler-Koop-Kampagne, die in The Ink spielt, dem geheimnisvollen Jenseits in den Incredible Adventures of Van Helsing-Spielen

PvP-Modus, bei dem der Verteidiger Fallen und Verteidigungstaktiken vorbereitet, während der Angreifer in der Lage ist, jede Kreatur in seiner Armee zu übernehmen und direkt zu kontrollieren

Drei verschiedene Klassen: Söldner, Zauberin und Scharfschütze, alle mit unterschiedlichen Taktiken, Fähigkeiten und Kräften

100 Charakterstufen und 50 Fertigkeiten pro Klasse

Zerstörungszauber und tödliche Mechanismen, um die Kreaturen des Albtraums zu zerschlagen, einzufrieren oder zu verbrennen

Lohnenswerte Side-Quests und versteckte neutrale Kreaturen mit einzigartiger Beute

25 verschiedene tödliche Fallen und mehr als 150 Fallen-Upgrades

Anpassbare Ausrüstung und Inventar sowie ein umfassendes Beute-System

Drei verschiedene feindliche Völker und mehr als 40 verschiedene Monstertypen mit unzähligen Monsterfähigkeiten

Artefakt-Crafting

Leaderboards und Online-Ranglistensystem

Integrierter Karten- und Monster-Editor, um eigene tödliche Level und Mini-Kampagnen mit anderen zu teilen

Screenshot - Deathtrap (PS4) Screenshot - Deathtrap (PS4) Screenshot - Deathtrap (PS4) Screenshot - Deathtrap (PS4) Screenshot - Deathtrap (PS4) Screenshot - Deathtrap (PS4) Screenshot - Deathtrap (PS4) Screenshot - Deathtrap (PS4) Screenshot - Deathtrap (PS4) Screenshot - Deathtrap (PS4)

Besser spät als nie: Am 29. September 2020 haben NeocoreGames das bereits vor Jahren für PC (zum Test ) und Xbox One (zum Test ) erschienene Taktik-Rollenspiel World of Van Helsing: Deathtrap auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro. Die Macher beschreiben es als "ein Tower Defense-Spiel mit Action-RPG-Elementen, bösartigen Tricks, Tötungsmaschinen, rotierenden Klingen und jeder Menge spritzendem Blut.Um die Schrecken der Leere in Schach zu halten, wurde einst eine Kette von Verteidigungsanlagen hinter dem Schleier unserer Welt errichtet - dies ist die Parallelwelt von Van Helsing: Deathtrap. Doch jetzt kehren die Monster aus den Tiefen zurück, um zu erobern und zu töten. Die Spieler übernehmen als Zauberin, Söldner oder Scharfschütze die Aufgabe, die alten Fallen erneut aufzubauen und die Monster aufzuhalten, bevor sie zu in unsere Welt durchbrechen."Als Key-Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4