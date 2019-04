Super Meat Boy Forever: Verschiebung zur Vermeidung von Crunch-Phase - 4Players.de

We're almost done, but not quite there yet. pic.twitter.com/vm7q10Xd0n — Team Meat (@SuperMeatBoy) 4. April 2019

Team Meat hat sich dazu entschlossen, den Release von Super Meat Boy Forever nach hinten zu verschieben. Damit erscheint der 2D-Plattformer nicht mehr wie ursprünglich geplant in diesem Monat, sondern wahrscheinlich erst im Mai. Darauf lässt zumindest das Statement der Entwickler schließen, die nur von einer kurzen Termin-Verschiebung sprechen.Darüber hinaus nennt man nach Angaben von PC Gamer auch den Grund: Man möchte eine zu intensive Crunch-Phase vermeiden. In dem Update heißt es:"Wir haben die letzten Bestandteile von Super Meat Boy in Rekordgeschwindigkeit zustanden gebracht, gleichzeitig aber einen gesunden und erträglichen Rhythmus beibehalten. Wir behalten dieses Tempo bei, was bedeutet, dass wir unseren angepeilten Termin im April nicht halten können. Das tut uns leid. Wir hätten unseren Verstand, Körper und das Sozialleben für einen April-Release opfern können, aber das wäre dämlich. Team Meat ist keines dieser Studios, die zu einem bösen Arschgeigen-Unternehmen gehören, das uns sagt, was und wie wir etwas zu machen haben. Wir sind in der glücklichen Situation, selbst die Kontrolle darüber zu haben, wie wir arbeiten. Und wir haben uns dazu entschieden, uns nicht selbst zu verheizen."Letztes aktuelles Video: Pax-West-Trailer