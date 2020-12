Super Meat Boy Forever: PC- und Switch-Versionen erscheinen kurz vor Weihnachten

Aktualisierung vom 15. Dezember 2020, 19:09 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. Dezember 2020, 13:37 Uhr:

Mittlerweile wurde im Rahmen von Nintendos heutigem Indie-World-Stream ( via Gematsu.com ) auch der Switch-Termin zu Team Meats Plattformer Super Meat Boy Forever verkündet: Wie die PC-Fassung erscheint auch die Switch-Umsetzung am 23. Dezember, in den USA für 19,99 Dollar (plus Rabatt für Vorbestellungen). Die Versionen für PS4 und Xbox One folgen im Januar 2021.Die PC-Version von Super Meat Boy Forever wird am 23. Dezember 2020 im Epic Games Store erscheinen (15,99 Euro). Termine für die Umsetzungen auf PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, iOS und Android wurden nicht genannt.Ursprünglich als reine Mobile-Version von Super Meat Boy geplant, wurde Super Meat Boy Forever nach und nach zu einer vollwertigen Fortsetzung mit einem neuen Steuerungssystem und prozedural generierten Levels. Team Meat : "Es scheint, als wären Meat Boy und Bandage Girl erst gestern aus einem explodierenden Himmelslabor entkommen. Nun schreiben wir das Jahr, in dem ihre Tochter Nugget geboren wird. Doch ihr frohes Familienglück findet ein jähes Ende, als Dr. Fetus auftaucht, beide zu Brei schlägt und Nugget entführt! Nun ist es an Meat Boy und Bandage Girl, ihre Tochter vor einem verrückten Fötus im Glas zu retten, der am besten als Miniversion von Nikola Tesla beschrieben werden kann."Letztes aktuelles Video: Release Trailer Epic Games Store"Super Meat Boy was a massive success that changed my life forever and people had been clamoring for a sequel for ages", said Team Meat co-founder and programmer Tommy Refenes. "But I didn't just want to deliver more of the same and call it a day. Meat Boy deserved more than that. I wanted to rebuild Meat Boy from the ground up, in a way that would offer an entirely new experience that still hits all the same kinetic, addictive notes as its predecessor. I know Super Meat Boy Forever took forever to make but we’re confident that it was worth the wait."