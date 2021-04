Super Meat Boy Forever: Flatscht kommende Woche auf Sonys und Microsofts Konsolen

Eingefleischte Fans des Hardcore-Plattformers Super Meat Boy und auch wir waren im Test für den PC nicht übermäßig begeistert von Super Meat Boy Forever , da eine übertrieben simple Steuerung und ein schwankender Schwierigkeitsgrad Präzision und Rhythmus störten. Team Meat schickt sein Runner-Spiel kommende Woche trotzdem auf weitere Plattformen: Am Freitag, 16. April erscheint der Titel für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S, und zwar zum Preis von 15,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Super Meat Boy Forever findet ein paar Jahre nach den Ereignissen von Super Meat Boy statt. Meat Boy und Bandage Girl führen seit einigen Jahren ein glückliches Leben frei von Dr. Fetus und haben nun ein wunderbares kleines Baby namens Nugget. Nugget ist die personifizierte Freude und bedeutet alles für Meat Boy und Bandage Girl. Eines Tages, als unsere Helden auf einem Picknick waren, schlich sich Dr. Fetus an sie heran, schlug Meat Boy und Bandage Girl mit einer Schaufel bewusstlos und entführte Nugget! Als unsere Helden zu sich kamen und feststellten, dass Nugget verschwunden war, wussten sie, wen sie verfolgen mussten. Sie ließen ihre Knöchel knacken und beschlossen, nicht eher Ruhe zu geben, bis sie Nugget zurück und Dr. Fetus eine äußerst wichtige Lektion erteilt haben. Eine Lektion, die nur mit Schlägen und Tritten erteilt werden kann.Die Herausforderung von Super Meat Boy kehrt in Super Meat Boy Forever zurück. Die Levels sind brutal, der Tod ist unvermeidlich, und die Spieler verspüren das süße Gefühl, des Erfolgs, nachdem sie einen Level geschafft haben. Die Spieler rennen, springen, schlagen und treten sich ihren Weg durch vertraute Umgebungen und völlig neue Welten.Was gibt es Besseres, als Super Meat Boy Forever einmal durchzuspielen? Die Antwort ist einfach: Super Meat Boy Forever mehrmals durchzuspielen und jedes Mal neue Level zu erleben. Die Levels werden nach dem Zufallsprinzip generiert, und nach jedem Spielabschluss gibt es die Option, das Spiel noch einmal zu spielen. Das bringt eine ganz neue Erfahrung, denn es werden andere Level mit eigenen einzigartigen und geheimen Schauplätzen präsentiert. Wir haben wortwörtlich Tausende von Level von Hand erstellt, die die Spieler genießen und erobern können. Du kannst Super Meat Boy Forever von Anfang bis Ende mehrere Male wiederholen, bevor du einen schon bekannten Level siehst. Es ist wirklich eine bemerkenswerte Ingenieursleistung und ein monumentales Beispiel dafür, wie man die Grenzen des rationalen Spieldesigns und der Produktion ignorieren kann."Letztes aktuelles Video: VideoTest