Lego Jurassic World: Wird für Nintendo Switch umgesetzt - 4Players.de

"Jurassic World DLC-Paket: Gibt den Spielern Zugriff auf sechs neue Charaktere, zwei neue Fahrzeuge, das JURASSIC-Einsatzfahrzeug, das JURASSIC WORLD-Shuttle und mehr

Jurassic Park Trilogie-Paket #1: Gewährt Zugang zu drei Charakteren und einem Fahrzeug, einschließlich dem Dino-Abrichter, Eric Kirby und Paul Kirby sowie dem Tiernothilfe-Fahrzeug

Jurassic Park Trilogie-Paket #2: Bietet Zugang zu drei Charakteren und einem Fahrzeug, einschließlich dem Jurassic Park Hubschrauberpilot, Lex und Tim Murphy und Dr. Ian Malcolms Cabrio"

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und Universal Games and Digital Platforms werden LEGO Jurassic World aus dem Jahr 2015 ( zum Test ) auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Die Umsetzung wird am 19. September 2019 erscheinen."Die Spieler können in 20 Story-Leveln auf einer Mission, auf der sie wertvollen Bernstein mit Dinosaurier-DNA sammeln müssen, die Rollen heldenhafter Filmfiguren wie Dr. Ian Malcolm, Dr. Henry Wu, Claire Dearing, Owen Grady und weiterer übernehmen. Die gesammelte DNA können die Spieler nutzen, um im Dino-Bearbeiter völlig neue Dinosaurier zu erschaffen, indem sie Farben, Körperteile und Fähigkeiten frei zusammenstellen oder in die riesigen Fußstapfen der LEGO Dinosaurier treten und das Spiel selbst als riesige Bestien spielen", schreiben die Entwickler.LEGO Jurassic World für Nintendo Switch umfasst drei (bereits veröffentlichte) Download-Pakete:Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer