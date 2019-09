Lego Jurassic World: Klötzchen-Dinos stürmen die Switch - 4Players.de

Jurassic World DLC-Paket: Gibt den Spielern Zugriff auf zwei neue Fahrzeuge, das JURASSIC-Einsatzfahrzeug und das JURASSIC WORLD-Shuttle, sowie sechs neue Charaktere und mehr.

Jurassic Park Trilogie-Paket Nr. 1: Gewährt Zugang zu drei Charakteren und einem Fahrzeug: dem Dino-Abrichter, Eric Kirby und Paul Kirby und dem Tiernothilfe-Fahrzeug.

Jurassic Park Trilogie-Paket Nr. 2: Bietet Zugang zu drei weiteren Charakteren und einem Fahrzeug: dem Jurassic Park Hubschrauberpiloten, Lex und Tim Murphy und Dr. Ian Malcolms Cabrio.

Warner Bros. Interactive Entertainment wird das bereits für 3DS, Wii U, PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC, Android und iOS erschienene Dino-Klötzchenabenteuer Lego Jurassic World von TT Games am 19. September 2019 auch für Nintendo Switch veröffentlichen - inklusive folgender drei DLC-Pakete:Die ursprünglich 2015 erschienene Filmversoftung (zum Test ) ist sowohl als Download via eShop als auch als Boxversion im Einzelhandel für 39,99 Euro erhältlich und umfasse "mehr als zwei Jahrzehnte der epischen 'Jurassic World'-Reihe von Universal Pictures und Amblin Entertainment. Das spannende Abenteuer erschafft die unvergesslichen Szenen und Actionsequenzen aus Jurassic Park, Vergessene Welt: Jurassic Park, Jurassic Park III und Jurassic World in LEGO Form und mit dem typischen LEGO Humor von TT Games neu. Fans können Schlüsselmomente spielen und haben die Möglichkeit, die weitläufigen Inseln Isla Nublar und Isla Sorna zu erkunden.In den Rollen heldenhafter Filmfiguren wie Dr. Ian Malcolm, Dr. Henry Wu, Claire Dearing, Owen Grady und anderer übernehmen die Spieler den Auftrag, in 20 Story-Leveln wertvollen Bernstein mit Dinosaurier-DNA zu sammeln. Die gesammelte DNA können die Spieler nutzen, um im Dino-Bearbeiter völlig neue Dinosaurier zu erschaffen, indem sie Farben, Körperteile und Fähigkeiten frei zusammenstellen. Oder sie treten in die riesigen Fußstapfen der LEGO Dinosaurier und spielen das Spiel selbst als riesige Bestien.""LEGO Jurassic World ist eines der erfolgreichsten LEGO Spiele überhaupt und wir freuen uns sehr, es einer neuen Generation von Spielern auf der Nintendo Switch nahezubringen", so Jonathan Smith, Head of Production und Strategic Director von TT Games. "Spieler aller Altersstufen werden ihren Spaß haben, die wunderbaren und aufregenden Abenteuer der Filme nachzuspielen, diesmal mit der ganzen Flexibilität, die diese Konsole bietet."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch