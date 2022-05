Slitherine: Studio zeigt fünf Spiele in seiner Wargames-Show

Die auf Strategiespiele und Wargames spezialisierte Schmiede Slitherine zeigt Starship Troopers, Stargate sowie Masters of Magic und kündigt auch noch zwei frische Titel an – massig Spielszenen inside.Volle drei Stunden Live-Streaming-Show aus Venedig mit vollem Fokus auf die Spiele-Zukunft von Slitherine war das Motto der Präsentation vom 10. Mai. Wir haben für euch die spielerischen Eckdaten und Anschau-Tipps aus dem langen Video: Bei 21:05 geht es los mit dem 4X-Strategiespiel, einem Remake des gleichnamigen DOS-Klassikers von Microprose aus dem Jahr 1994. Die Neuauflage sieht wenig überraschend einen Tick moderner aus, und für die Beta anmelden geht auch schon.Weiter geht es bei Minute 59:59 mit einer Neuankündigung:. Nach einem recht vagen Trailer gibt es zum Glück reichlich Spielszenen aus dem frischen Strategietitel, der mit taktisch aufwändigen Schlachten beeindrucken will. Nach 1:18:53 betritt ein prominenter Name die Bühne, den Slitherine schon Ende letzten Jahres angekündigt hatte: das Taktikspiel. Die strategische Schleicherei begibt sich ins Fahrwasser von Commandos und natürlich Shadow Tactics ; wer einen Eindruck vom Spiel gewinnen möchte, bekommt im Stream sehr viele Gameplay-Minuten zu Gesicht.Ein neues Spiel debütiert bei 2:06:05:tritt in die Fußstapfen der Streitwagen-Rennspiel-Managements-Simulation Qvadriga , ebenfalls aus dem Hause Slitherine. Und es wird erneut ziemlich speziell, den hier regelt ihr nicht nur die Belange eures Reitstalls, sondern nehmt durch taktische Kommandos (Peitschen!) auch Einfluss auf den Rennverlauf.Zu guter Letzt springen wir zu Minute 2:30:28 und da geht es endlich los mit. Im Echtzeitstrategie-Titel zu Paul Verhoevens modernem Filmklassiker gibt es ausladende Schlachten zwischen menschlichen Truppen und Arachniden; das Spiel verspricht dutzende verschiedene Einheitentypen und anspruchsvolles Terrain. All das gibt im Videostream natürlich in ausführlicher Form zu sehen...