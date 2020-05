Naughty Dog: Offizieller The Last of Us Podcast startet am 9. Juni

We are taking a deep dive into the creation of The Last of Us Part I & II. Excited for this to finally come out! https://t.co/T38tBPeQCR



— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) May 26, 2020

Am 9. Juni fällt der Startschuss für den offiziellen Podcast rund um The Last of Us. Wie Dualshockers schreibt, nehmen an der ersten Episode neben Neil Druckmann u.a. auch Sprecher wie Troy Baker (Joel) und Ashley Johnson (Ellie) teil. Insgesamt soll der Podcast einen tiefen Einblick in die Reihe von Naughty Dog gewähren soll, angefangen beim Design der Charaktere bis hin zum Blick hinter die Kulissen bei der Entwicklung. Moderiert wird der Podcast von Christian Spicer, bei dem es sich laut DualShockers um einen Comedian, Autor und bekennenden Fan von The Last of Us handelt.