Naughty Dog: Art Director verabschiedet sich in Richtung Insomniac Games

John Sweeney, der zuletzt bei Naughty Dog als Art Director von The Last of Us Part 2 tätig war und zuvor bereits beim Vorgänger und Uncharted 4 involviert war, hat das Studio verlassen. Das geht aus dessen Angaben in seinem Twitter-Konto hervor, was u.a. bei Reddit aufgegriffen wurde.Allerdings bleibt das Talent trotz des Abgangs der Studiofamilie von Sony treu: In seinem Profiltext bezeichnet sich Sweeney als ehemaligen Art Director von Naughty Dog, der mittlerweile bei Insomniac Games ("Ratchet & Clank", "Marvel's Spider-Man") angeheuert hat und auch dort die Rolle des Art Directors bekleidet.