Naughty Dog: Fortnite-Veteran als „Monetarisierungsdesigner“ für neues Projekt eingestellt

Naughty Dog: Monetarisierungsdesigner mit Battle Pass-Erfahrung

Die Zukunft von Naughty Dog und The Last of Us

Erst im September erschien mit The Last of Us Part 1 Naughty Dogs jüngstes Werk, doch das renommierte Spielestudio schaut hinter den Kulissen schon in die Zukunft.So arbeitet man laut einer Stellenanzeige sowohl mit einem neuen PlayStation-Studio als auch mit der internen Produktionsgruppe PS5 Visual Arts zusammen. Nun hat Naughty Dog außerdem einen Ex-System Designer von Fortnite eingestellt, der das Team als „Monetarisierungsdesigner“ unterstützen soll.Ob Anders Howard, so der Name des Industrieveteranen, als „Monetarisierungsdesigner“ für das Projekt mit Sony angestellt wurde oder eine ganz andere Aufgabe betreuen wird, ist nicht bekannt. Der Jobwechsel geht aus seinem Linkedin-Profil hervor (via Insider Gaming ), in dem er angibt seit November für Naughty Dog zu arbeiten.Neben seinem Job-Titel als „Principal Monetization Designer“ und dem motivierten, aber wenig aussagekräftigen Spruch „Auf in neue Abenteuer!“ ist sein Status zum neuen Job jedoch leer, weshalb seine genaue Rolle unklar bleibt. Howard hat vor seinem Wechsel zu Naughty Dog unter anderem als Lead Systems Designer bei Ubisoft und als Senior Systems Designer bei Epic Games gearbeitet.Bei Epic ist Howard schnell für integrale Systeme des Tower-Defense-Teils von Fortnite verantwortlich gewesen und hat unter anderem am Kampfsystem, der Ökonomie des Spiels sowie dem Talentbaum mitgearbeitet. Später ist er dann zum Free-2-Play-Battle-Royale-Aspekt des Spiels gewechselt, wo er maßgeblich am Design des Battle Pass beteiligt war.Naughty Dog arbeitet neben dem unangekündigten Projekt in Zusammenarbeit mit Sony auch an einem Multiplayer zu The Last of Us. Informationen zu den Apokalypse-Schießereien gibt es aber noch keine und die Anstellung von Howard als „Monetarisierungsdesigner“ lässt zumindest vermuten, dass man mit dem Gedanken eines Free-2-Play-Titels samt Mikrotransaktionen liebäugelt.Wem es bei der Vorstellung kalt den Rücken herunterläuft, sich aber trotzdem nicht von der Welt aus The Last of Us trennen kann, darf hoffnungsvoll in die Zukunft blicken: Mit der HBO-Serie schafft es The Last of Us am 15. Januar auch in ein neues Medium und ein Brettspiel zum Videospiel-Blockbuster befindet sich ebenfalls gerade in Arbeit – zumindest nach Abschluss der Kickstarter-Kampagne.