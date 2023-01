Naughty Dog: Studio-Chef verrät, wie es um Uncharted 5 und The Last of Us Part 3 steht

Uncharted 5: Naughty Dogs Neil Druckmann lässt Träume einer Fortsetzung platzen

Frische Infos zu The Last of Us Part 3

Neil Druckmann, seines Zeichens Co-Präsident des Entwicklerstudios Naughty Dog, stellt im Zuge eines Interviews nun klar, wie es um Uncharted 5 steht. Auch zu The Last of Us Part 3 äußert er sich.In den vergangenen Jahren, vor allem in der Zeit zwischen 2007 und 2017, konnte Naughty Dog mit seiner Uncharted-Reihe einige starke Erfolge verbuchen. Anfangs noch auf der PS3, wo man die Saga mit Uncharted: Drakes Schicksal ins Rollen brachte. Mittlerweile gibt es vier eigenständige Teile, sowie mit The Lost Legacy ein Spin-off. Und im vergangenen Jahr folgte dann die Legacy of Thieves Collection auf der PS5 und dem Computer.Im Interview mit dem Portal BuzzFeed äußert sich Druckmann nun konkret über eine Fortsetzung des beliebten Action-Adventures. Seinen Aussagen zufolge dürften Fans der Reihe, die auf Uncharted 5 hofften, aber bitter enttäuscht werden. "Für uns war Uncharted extrem erfolgreich - Uncharted 4 war eines unserer meistverkauften Spiele. Und wir konnten der Story unseren letzten Pinselstrich geben und sagen, dass wir fertig sind. Wir ziehen weiter.", führt der Studio-Chef aus.Zwar läutet er damit nicht das endgültige Ende des Franchise ein, denn erst jüngst kamen Gerüchte auf, Sony würde sich bereits um einen Reboot kümmern. Dennoch setzt Druckmann so ein klares Zeichen und es gilt als wahrscheinlich, dass sich künftig wenn überhaupt andere Entwicklerstudios der Reihe annehmen dürften. Schon in der Vergangenheit gab es mit Uncharted: Golden Abyss einen Titel, der nicht von Naughty Dog selbst produziert wurde.Wenn auch nicht konkret, gibt es immerhin eine aktuelle Aussage hinsichtlich The Last of Us Part 3 seitens der Entwickler. So verrät Druckmann ganz nebenbei: "Mit The Last of Us ist es so, dass es an uns liegt, ob wir weitermachen wollen oder nicht... wenn wir nichts haben, hätten wir ein sehr starkes Ende mit Part 2 und dann ist das das Ende."