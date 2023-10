Naughty Dog: 25 Mitarbeiter entlassen - Multiplayer-Spiel weiter in der Schwebe

Naughty Dog: Mitarbeiter wohl zu Stillschweigen angehalten

Entwicklerstudio, unter anderem verantwortlich für The Last of Us sowie die Uncharted -Reihe, entlässt zum Ende des Monats mindestens 25 seiner etwa 400 Mitarbeiter. Damit einher geht eine Verschiebung des geplanten Multiplayer-Shooters als Spin-off zu The Last of Us.Dieses werde jedoch ausdrücklich nicht komplett eingestellt, sondern lediglich, während man sich bei Naughty Dog intern neu organisiert. Bereits früher im Jahr war das Team, das an diesem Spiel arbeitet, verkleinert worden.Laut eines Berichts der Gaming-News-Seite Kotaku sind unter den entlassenen Mitarbeitern bei Naughty Dog. Die meisten seien in der Qualitätssicherung tätig gewesen. Allerdings hätte man sowohl den gekündigten als auch den weiter beschäftigten Personen nahegelegt, diese Neuigkeit vorerst unter Verschluss zu halten. Dies ist offensichtlich nicht geschehen. Zudem werde wohl keine Abfindung gezahlt.Vor wenigen Monaten erst hatte Naughty Dogs Co-Präsident Evan Wells seinen Rückzug zum Ende des Jahres angekündigt. Und bereits im Mai waren diezu The Last of Us heruntergefahren worden, weil das zu Sony gehörende Studio das Projekt neu bewerten wollte. Die jüngsten Entlassungen bei Naughty Dog lassen nach außen hin nicht gerade einen zuversichtlichen Eindruck in Bezug auf dieses Projekt entstehen. Sie reihen sich ein in eine Liste mit bekannten Entwicklerstudios, dieim größeren Stil vornehmen mussten, so zum Beispiel bei Epic Games, CD Projekt RED, Activision oder BioWare.Aucharbeitet Naughty Dog bereits, ob es sich um den dritten Teil des Endzeitabenteuers The Last of Us handelt, ist jedoch nicht bekannt. Das Franchise bekam zuletzt einen PC-Port für das Remake zu Teil eins sowie eine in weiten Teilen hervorragend bewertete Netflix-Serie spendiert.