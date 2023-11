Naughty Dog: Head of Technology verlässt das Studio nach 17 Jahren

Naughty Dog: McIntosh übernimmt für Gyrling

Bei, dem Entwicklerstudio hinter erfolgreichen Spieleserien wieoder, rumort es in der Belegschaft weiterhin. Nachdem kürzlich mehrere Mitarbeiter entlassen wurden, reichte nun ein langjähriger Kopf des Teams seinen Rücktritt ein.Dabei handelt es sich um, der diese Position erst vor wenigen Monaten übernommen hatte. Er verlässt das Studio nach 17 Jahren; eine interne Lösung für seine Nachfolge ist bereits gefunden.Über ihren Twitter-Account verkündete Naughty Dog den Abschied Gyrlings. “Wir sindfür das Studio, unsere Spiele und das Team. Wir werden Christian schmerzlich vermissen und wünschen ihm jedes Glück, wo auch immer sein Weg ihn als nächstes hinführen wird.“Im Tweet wird weiterhin die Nachfolge geklärt; so übernimmt Travis McIntosh, derist und sich unter anderem als Programming Director für The Last of Us: Part 2 verantwortlich zeichnet, die Position von Gyrling. Dessen Kündigung ist bereits der dritte namhafte Abgang bei Naughty Dog in diesem Jahr, nachdem Co-President Evan Wells im Juli seinen Rückzug ankündigte und IT-Director Justin Monast im April entlassen wurde.Was das für die aktuell in der Entwicklung befindlichen Projekte bedeutet, ist derweil unklar. Schon bei denwurde angekündigt, dass die Arbeit am Multiplayer-Spin-off zu The Last of Us, Part 2wird.