Battle Brothers: Mittelalterliches Taktik-Rollenspiel erscheint auch für Switch

Die Hamburger Overhype Studios wollen ihr bereits 2017 für PC (zum Test ) erschienenes Taktik-Rollenspiel Battle Brothers zusammen mit UKIYO Publishing im Sommer 2020 auch für Nintendo Switch veröffentlichen . Außerdem sollen nach dem Launch auch alle DLCs inklusive der Erweiterungen Lindwurm, Warriors of the North, Beasts & Exploration sowie Blazing Deserts für Switch erscheinen."Battle Brothers war ein großer Erfolg für uns auf dem PC, dank der passionierten und sehr unterstützenden Community, die uns wichtiges Feedback gegeben hat", so Jan Taaks von Overhype Studios. "Neben anderen Dingen wurde immer wieder eine Version des Spiels für die Nintendo Switch gefordert, damit man Battle Brothers auch unterwegs spielen kann. Und so können wir unser herausforderndes Hardcore-Strategiespiel einer ganz neuen Gruppe von Spielern auf der Switch zugänglich machen!""Als wir Battle Brothers das erste Mal sahen, waren wir gleich verliebt und haben immer gehofft, es auf der Switch neuen Spielern zur Verfügung zu stellen", so Martin Hann von UKIYO Publishing. "Wir lieben sowohl Taktikspiele als auch das Spielen unterwegs, also war dieses Projekt die perfekte Kombination…mit einer Menge Schlachten."Spielbeschreibung des Herstellers: "Battle Brothers ist ein rundenbasiertes Taktik-RPG, in dem die Spieler ihre eigene Söldnergang zusammenstellen und in eine düstere, mittelalterliche Fantasy-Welt schicken. Ihr selbst entscheidet, wer angeheuert wird, welche Verträge angenommen werden und wie eure private Armee verwaltet wird. So ein Unternehmen zu unterhalten kostet Blut, Schweiß und Tränen und es ist schon eine Mammutaufgabe, das Budget im Auge zu behalten, die eigenen Truppen auszurüsten und dafür zu sorgen, dass Essen auf dem Tisch steht in dieser unnachgiebigen Welt.Sobald man sich im Kampf befindet, bietet Battle Brothers eine ganz andere Taktik und man positioniert die eigenen Truppen auf dem Schlachtfeld. Hoffentlich habt ihr sie gut ausgerüstet, denn verschiedene Waffen haben verschiedene Vor- und Nachteile gegen die verschiedenen Arten von Gegnern. Spaltet Schilde mit Äxten, betäubt Gegner mit einer Keule, formiert eine Phalanx aus Speeren oder vernichtet die Rüstung der Gegner mit einem Kriegshammer. Alles in Battle Brothers ist permanent, solltet ihr also einen Soldaten verlieren, ist er für immer weg. Und wenn ihr eure gesamte Gruppe verliert, heißt es: Game Over! Die Welt von Battle Brothers ist gefährlich und verzeiht keine Fehler, sodass der Einsatz immer hoch ist - sowohl in der Schlacht als auch beim Management eurer Ressourcen außerhalb der Schlacht."Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer