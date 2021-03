Battle Brothers: Taktik-Rollenspiel auf Switch veröffentlicht

Die Overhype Studios (Entwickler) haben zusammen mit UKIYO Publishing die Switch-Umsetzung von Battle Brothers im eShop veröffentlicht. Die Vollversion kostet 27,99 Euro. Das Paket mit den Erweiterungen Beasts & Exploration, Warriors of the North und Blazing Deserts wird für 58,98 Euro angeboten. Die Erweiterungen sind auch separat erhältlich."Die Community hat sich eine Version für die mobile Konsole lange gewünscht und lange warten müssen. Wir haben keine Mühen gescheut, um die Steuerung der Nintendo Switch bestmöglich auszunutzen und das Spiel so wirklich für die Konsole zu optimieren. Wir freuen uns sehr darüber, dass jetzt Taktiker die Welt von Battle Brothers überall erleben können, wo sie es möchten", so Jan Taak von Overhype Studios. "Das Spiel wurde so entwickelt, dass es sowohl die Spieler vor Herausforderungen stellt und ihnen taktisch alles abverlangt, aber dazu noch unvergessliche und einzigartige Geschichten erzählt. Jetzt können die Spieler ihre eigenen Söldner in die Schlacht schicken, während sie auf dem Weg zur Arbeit sind oder sogar tausende Meter hoch in einem Flugzeug sitzen."Battle Brothers ist ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel, in dem die Spieler ihre eigene Söldnertruppe zusammenstellen und in eine düstere, mittelalterliche Fantasy-Welt schicken. Ihr selbst entscheidet, wer angeheuert wird, welche Verträge angenommen werden und wie eure private Armee verwaltet wird. Im Spielverlauf entwickeln sich die einzelnen Gruppenmitglieder individuell weiter, gewinnen Erfahrungspunkte sowie neue Fähigkeiten und erhalten Ausrüstungsgegenstände. In den Schlachten gilt es, die Stärken der einzelnen Söldner sowie die Beschaffenheit des Terrains taktisch zum eigenen Vorteil zu nutzen, um die Gegner zu besiegen.Letztes aktuelles Video: SwitchReleaseTrailer