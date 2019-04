Pacer: Neuer Name für stark verbessertes Formula Fusion - demnächst auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Formula Fusion heißt ab sofort Pacer ; das hat R8 Games zunächst in einem Kickstarter-Update , auf Steam und inzwischen auch per Pressemitteilung bekannt gemacht. Der Grund für die Namensänderung sind große Veränderungen, die das Studio am Spiel vorgenommen hat und von denen man sich "demnächst" auf PC, PlayStation 4 und Xbox One überzeugen kann. Einen Termin für die Veröffentlichung gibt es derzeit allerdings nicht.Formula Fusion hatte offenbar nicht nur uns ( 4Players-Wertung: 55% ), sondern auch Spieler sowie die Entwickler enttäuscht, denn Letztere versprechen für Pacer zahlreiche Neuerungen. So erhält der Titel nicht nur einen Soundtrack von Cold Storage alias Tim Wright, der u.a. für die Musik des ersten WipEout verantwortlich zeichnet.Auch die Kampagne wurde komplett überarbeitet - Physik und Steuerung ebenso. Die acht bekannten Strecken haben die Entwickler entsprechend angepasst und es kommen sechs weitere hinzu. Nicht zuletzt versucht sich R8 außerdem an einem Battle-Royale-Modus, in dem das Fahrerfeld immer kleiner wird. Welche Regeln dort greifen, beschreiben die Entwickler allerdings noch nicht.Wer Formula Fusion auf Kickstarter unterstützt hatte, erhält das Update bzw. die gewünschte Konsolenversion kostenlos. Senior Producer Steve Iles sagt: "Wir haben große Pläne für 2019 und sind der Überzeugung, dass nur eine Namensänderung die neue Dimension unseres Projekts richtig einfangen kann." Wir sind sehr gespannt, wie viel Boden Pacer nach dem schwachen Start gutmachen kann!