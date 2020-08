Pacer: Anti-Gravity-Racer erscheint am 17. September

Der Termin steht fest. Pacer wird am 17. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der Anti-Gravity-Racer orientiert sich an WipeOut und bietet rasante Rennen für Solo-Spieler sowie für bis zehn Teilnehmer im Online-Multiplayer.Fünf unterschiedliche und anpassbare Fahrzeugtypen und 14 Strecken mit bis zu acht Varianten (Nacht, Gespiegelt, Rückwärts) versprechen die Entwickler von R8 Games. Neben einer Solo-Kampagne vom Trainee-Piloten bis zum Pacer-Weltmeister gibt es acht Spielmodi, darunter Elimination, Endurance, Flowmentum und die Battle-Royale-Variante Storm.Pacer hieß vorher Formula Fusion. Der Grund für die Namensänderung sind große Veränderungen, die das Studio am Spiel vorgenommen hat. Formula Fusion hatte offenbar nicht nur uns ( 4Players-Wertung: 55% ), sondern auch Spieler sowie die Entwickler enttäuscht, denn Letztere versprechen für Pacer zahlreiche Neuerungen."Pacer ist das schnellste und bombastischste Spiel seiner Art und wir sind sehr stolz darauf, den Titel an die Startlinie zu bringen", sagt Steve Iles, Senior Producer. "Egal ob du dich der Einzelspielerkampagne widmest oder deine Freunde zum Multiplayer-Wahnsinn einlädst - es ist alles mit dabei. Wenn du alternativ gerne etwas riskierst und eine Herausforderung suchst, gibt es den spannenden Battle Royal-inspirierten Modus Storm.""2075: Die Pacer-Weltmeisterschaft ist die neue Spitze des Anti-Gravity-Motorsports und bietet HighSpeed-Rennen auf den gefährlichsten und herausforderndsten Strecken auf der ganzen Welt. Unternehmen überall auf dem Planeten treten in einem Kampf von Technik und fahrerischem Können gegeneinander an, um die Meisterschaft zu gewinnen und den ultimativen Sieg zu erringen. Spieler können sichmit einem unglaublichen Soundtrack in die High-Speed-Combat-Rennen stürzen, inklusive Original-Tracks von CoLD SToRAGE und einer umfangreichen lizensierten Musik-Bibliothek u.a. mit Dub FX, Ed Harrison und vielen mehr."