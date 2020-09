Pacer: Geistiger WipEout-Nachfolger fliegt mit Verspätung ein

Ursprünglich hätte Pacer am 17. September an den Start gehen sollen, doch inzwischen hat R8 Games per Twitter bekannt gegeben, dass man die Veröffentlichung des Rennspiels um einige Tage verschieben wird. Die Entwicklung sei zwar auf allen Plattformen beendet, allerdings wären die PS4- und Xbox-One-Fassungen jetzt erst auf dem Weg zur Endabnahme bei Sony bzw. Microsoft und der ursprünglich angestrebte Termin daher nicht haltbar. Die Steam-Version sei hingegen startbereit - man wolle Pacer aber auf allen Systemen gleichzeitig veröffentlichen und geht jetzt davon aus, dass das Ende September dann der Fall sein wird.Pacer hieß ursprünglich Formula Fusion und wurde vor fünf Jahren per Kickstarter finanziert. Nach einem ernüchternden Start wurde der Titel jedoch aus dem Store entfernt und unter neuer Leitung zurück an die Werkbank geholt. U.a. hat man die Anzahl der Strecken dabei von acht auf 14 erhöht, wobei die ursprünglichen Kurse überarbeitet wurden.Letztes aktuelles Video: Termin Trailer