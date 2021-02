Gran Turismo 7: Yamauchi verspricht einen klassischeren Ansatz

myn4 schrieb am 01.02.2021 um 12:04 Uhr

Ich habe Gestern tatsächlich in Vorfreude auf Teil 7 mal wieder meinen Rennsitz + Lenkrad aufgestellt und bin paar Runden über Suzuka und die Nordschleife geheizt in GT Sport.

Ich freue mich riesig auf Teil 7, ich bin da bei euch dass der "Singleplayer" einfach das Herzstück sein sollte, mit Fahrprüfungen, Waschanlage, Hunderten Autos, Ausgefeilter KI etc.

Diese Online Rennen sind schön und gut, aber die Engine checkt einfach nicht wer an einem Unfall schuld ist und man bekommt wüste penalties. Der schlimmste war, als einer aus nem Kiesbett zurück kam, mich seitlich voll abgeschossen hat und ich no 4 Sekunden Strafe dafür bekam... das tu ich mir einfach ungern an. Das ist noch schlimmer als LAG oder schlechtes Trefferfeedback in Shootern.