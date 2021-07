Gran Turismo 7: Partnerschaft mit Peripherie-Hersteller Fanatec

"Seit vielen Jahren ist Fanatec eines der herausragenden Unternehmen an der Speerspitze der Technologie für Simulations-Hardware. Während die Qualität und Leistung ihrer Produkte beeindruckend sind, möchten sie weitere Innovationen in den Motorsport bringen, was bei uns die größte Resonanz aufweist. Polyphony Digital und Fanatec teilen den gleichen Geist und die langfristigen Ambitionen. Ich bin gespannt, was wir zusammen erschaffen können."

Sony und Polyphony Digital sind eine Partnerschaft mit dem deutschen Peripherie-Hersteller Fanatec eingegangen. Das Ziel besteht in der gemeinsamen Entwicklung und Veröffentlichung von Racing-Equipment rund um die PlayStation-exklusive Rennspiel-Marke Gran Turismo. Dort soll "fortschrittliche Force-Feedback-Technologie" zum Einsatz kommen.Thomas Jackermeier, CEO von Endor AG, dem Mutterunternehmen von Fanatec:"Seit vielen Jahren geht Kazunori Yamauchi auf der Softwareseite an die Grenzen und hat eine massive Rolle bei der Beliebtheit des Sim-Racing gespielt. Jetzt bündeln wir unsere Kräfte mit dem gemeinsamen Ziel, die Verschmelzung der virtuellen und realen Rennwelt weiter voranzutreiben. Wir bereiten gerade mehrere spannende Projekte vor und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sie sich in Gran Turismo schlagen."Kazunori Yamauchi, CEO von Polyphony Digital und Produzent der Reihe Gran Turismo fügt hinzu: