Gran Turismo 7: Rennspiel rast Anfang März 2022 über die Ziellinie

Gran Turismo 7 ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) soll am 4. März 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Das Releasedatum wurde im Rahmen eines neuen Trailers beim PlayStation Showcase verkündet. Beim PlayStation Blog bestätigt GT-Schöpfer Kazunori Yamauchi zahlreiche Features, die man bereits im Video zu Gesicht bekommen hat, gibt aber auch weitere Details zum Rennspiel bekannt.Das Studio verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, mit GT 7 die gesamte Bandbreite der Autokultur der Vergangenheit in einem einzigen Videospiel zu vereinen. Es war bereits bekannt, dass der von vielen Fans gewünschte und in GT Sport häufig vermisste GT-Kampagnenmodus ein Comeback feiern wird - selbstverständlich inklusive Features wie den Lizenzprüfungen, Autowäsche und Ölwechsel. Nicht zu vergessen der Tuning-Aspekt, der mit Anpassungen an Motorleistung, Federung, Getriebe, Bremsen, Reifen und mehr wieder einen wichtigen Bestandteil beim Spielerlebnis ausmachen soll. Aus dem Beitrag auf dem PlayStation Blog geht allerdings auch schon hervor, dass man offenbar auch für die Kampagne zwingend eine Internetverbindung benötigen wird, auf Wunsch also nicht offline rasen darf.Ebenfalls mit dabei ist ein Editor für eigene Lackierungen und Aufkleber sowie der aufwändig gestaltete Fotomodus Scapes, mit dem man bereits im Sport-Ableger fantastische Bilder in spektakulärer Kulisse komponieren konnte. Fans düften sich außerdem auf die Rückkehr kultiger Originalstrecken aus den ersten Teilen der Reihe freuen, darunter Trial Mountain und der High Speed Ring.Laut Yamauchi wurde GT7 bewusst als "Car Collecting Game" konzipiert. Entsprechend wird es nicht nur zahlreiche Modelle im Spiel geben, sondern es wird laut Yamauchi auch darum gehen, eine bestimmte Sammlung von Autos zu präsentieren, die eine kulturelle Bedeutung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben. Mit dem GT Café wird daher eine neue Komponente Einzug ins Spiel halten. Dort muss man Missionen erfüllen, in denen man Autos in Rennen rund um den Globus gewinnen kann. Trotzdem soll es aber weiter möglich sein, neue Fahrzeuge bei Brand Central oder dem Gebrauchtwagenhändler zu erwerben.Etwas ganz Besonderes hat Polyphony Digital offenbar hinsichtlich wechselnder Wetterbedingungen und Tageszeiten vor. Dazu Yamauchi:"Die in GT7 zum Leben erweckte Zeit-/Wetterveränderungssimulation ist einzigartig bei Polyphony Digital. Sie erforschen die Komplexität der Natur und bringen das Ganze jetzt in ein Videospiel. Im Bezug auf eine unglaublich große Menge meteorologischer Beobachtungsdaten, haben wir in einem für die Gran Turismo-Serie einzigartigen Verfahren räumliche und zeitliche Bedingungen für die Partikelgrößenverteilung und Konzentrationsverteilung von Aerosolpartikeln in der Atmosphäre auf einer globalen Umweltskala nachgebildet.Die Validität der Simulation wurde anhand von Scapes HDR-Bildern überprüft. Dafür haben wir Daten von mehreren tausend Spots auf der ganzen Welt gesammelt. Dadurch ist es uns gelungen, reale und komplexe Himmelslandschaften und Lichtveränderungen für unterschiedliche Tages- und Wetterzeiten darzustellen."Letztes aktuelles Video: PlayStation Showcase 2021 Trailer