Gran Turismo 7: Behind-the-Scenes-Video beschreibt das neue Realismus-Gefühl, das mit der PS5 erreicht wird

Mit der "Behind the Scenes"-Videoreihe liefert Sony Entwicklungsstudio Polyphony Digital regelmäßige Einblicke in das nächstes Jahr erscheinede Rennspiel Gran Turismo 7 ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) . In der neuen Episode erklärt Studiochef sowie Serienschöpfer Kazunori Yamauchi, welche Rolle die Hardware der PlayStation 5 sowie des DualSense-Controllers spielen, um mit dem Titel eine neue Stufe des Realismus innerhalb der Serie zu erreichen.Nach Aussage von Yamauchi-San ermögliche die neue Konsolen-Generation nicht nur in visueller Hinsicht, sondern mit dem haptischen Feedback sowie der analogen Trigger des Pads auch spielmechanisch ein realistisches Fahrerlebnis, auf das man seit dem Start der Serie hingearbeitet habe.Gran Turismo 7 erscheint am 4. März 2022 für PlayStation 5 sowie PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Powered by PlayStation 5