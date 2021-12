Gran Turismo 7: Rennsimulation wird zum Start über 420 Fahrzeuge und 90 Strecken bieten

Markenzentrale – Hier können über 300 Fahrzeuge der Jahre 2011 bis heute von mehr als 60 unterschiedlichen Marken erworben werden

Gebrauchtwagen-Händler – Wer ein Auto aus den Zeiten vor 2010 haben möchte, dürfte hier fündig werden

Garage – Über 1.000 Fahrzeuge können von Spielern gelagert werden

Tuning Shop – Hier können Rennfahrer ihre Fahrzeuge den nötigen Feinschliff geben; Motor, Reifen, Bremse und vieles mehr lassen sich hier anpassen

GT Auto – In diesem Bereich kann euer Wagen optische angepasst werden; Klassiker wie der Ölwechsel oder die Waschanlage kehren zurück

Fotomodus – Setzt eure Autos in über 2.500 Locations aus aller Welt in Szene

Fahrschule – Verschiedene Prüfungen, die euch die Grundlagen von Gran Turismo 7 beibringen werden

Herausforderungen – Einzigartige Missionen, die sich vom klassischen Rennen abheben

Strecken aus aller Welt – Über 90 Rundkurse sind im Spiel enthalten; darunter Le Mans und der Nürburgring sowie fiktionale Strecken wie Trial Mountain

Drei Monate vor dem Release von Gran Turismo 7 ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) haben Fans neue Broschüren bei japanischen Händlern entdeckt, die einige weitere Details zur Rennsimulation von Polyphony Digital enthüllen. Nachdem das Studio mit Gran Turismo Sport einen Ausflug in die kompetitive Welt des virtuellen Motorsports gemacht hat, möchte man mit Gran Turismo 7 nun wieder zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren. So dürfen sich Fans zum Beispiel auf ein Comeback des beliebten GT Mode freuen. Zum Launch des Titels werden über 420 detaillierte Fahrzeuge sowie über 90 Strecken aus aller Welt mit realistischen Wettereffekten zur Verfügung stehen.Die Broschüre zu Gran Turismo 7 gibt außerdem einen Ausblick auf verschiedene Teilbereiche der Rennsimulation, die Spieler schon bald auswählen können. Dies ist bislang bekannt:Gran Turismo 7 erscheint am 4. März 2022 exklusiv für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Handel.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Powered by PlayStation 5