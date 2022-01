Gran Turismo 7: State of Play am 2. Februar wird die Rennsimulation im Detail vorstellen

Wenige Wochen vor dem Release von Gran Turismo 7 ( ab 69,98€ bei vorbestellen ) hat Sony eine State of Play für den 2. Februar angekündigt , die einen umfangreichen Blick auf den nächsten Teil der berühmten Rennsimulationen gewährt. Demnach dürfen sich Spieler auf mehr als 30 Minuten Material freuen. Neben neuen Gameplay-Szenen der PS5-Version ist die Enthüllung weiterer Details zu Gran Turismo 7 geplant. Die Übertragung beginnt am 2. Februar 2022 um 23 Uhr und kann live bei YouTube und Twitch verfolgt werden.Gran Turismo 7 erscheint am 4. März 2022 exklusiv für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Handel. Nach dem Release von Gran Turismo Sport im Jahr 2017 kehrt das Team von Polyphony Digital nun wieder zu den Wurzeln der Rennsimulation zurück. Unter anderem dürfen sich Spieler auf eine vollgepackte Karriere und viele weitere Spielmodi freuen. Über 420 Fahrzeuge und 90 Strecken werden zum Start zur Verfügung stehen – darunter die Rückkehr berühmter Klassiker wie Deep Forest Raceway oder der Daytona Speedway.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Powered by PlayStation 5