Gran Turismo 7: Zahlreiche neue Inhalte für die Zeit nach dem Launch geplant

New courses

New cars

New World Circuits events

More Mission races

More Music Rally songs

More engine parts to swap

New Lobby features

New Time Trials for 'Sport' mode

Improvements to the penalty algorithm and overall quality of online races

Am heutigen Freitag fiel nach langer Wartezeit endlich der Startschuss für den Verkauf des Rennspiels Gran Turismo 7 ( ab 64,97€ bei kaufen ) auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4. Doch auch wenn der Umfang bereits beim Launch gigantisch ist, legen die Entwickler von Polyphony Digital die Hände nun nicht etwa untätig in den Schoß – ganz im Gegenteil.Wie das Team im Rahmen eines aktuellen Blog-Eintrags verkündet hat, sind für die Zeit nach dem Release zahlreiche neue Inhalte und Features für Gran Turismo 7 geplant. Unter anderem dürft ihr euch nicht nur auf zusätzliche Rennstrecken und Auos freuen, sondern beispielsweise auch auf neue Missionen und Events. Auch allgemeine Verbesserungen stehen auf dem Programm.Hier die geplanten Inhalte in der Übersicht:Wann genau all diese Updates erscheinen, ist bisher allerdings ebenso wenig geklärt wie die Frage, ob und wie viel einige davon eventuell kosten werden. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Inhalte in Form eines kostenpflichtigen DLCs erscheinen werden.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Powered by PlayStation 5