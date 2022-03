Gran Turismo 7: Entwickler geben Ausblick auf die Inhalte der nächsten Wochen

Weitere Updates, die Anfang April in Gran Turismo 7 erscheinen:

Erhöhung der Prämien bei den Events in der zweiten Hälfte der World Circuits um durchschnittlich etwa 100%

Zusätzliche hohe Belohnungen für das Absolvieren der Circuit-Experience in allen Gold-/Bronze-Ergebnissen

Erhöhung der Belohnungen in Online-Rennen

Den Missionen werden insgesamt acht neue einstündige Endurance Rennen-Events hinzugefügt. Diese haben auch höhere Belohnungseinstellungen

Erhöhung der Obergrenze für nicht bezahltes Guthaben in Player Wallets von 20 Mio. Cr. zu 100 Mio. Cr

Erhöhung des Angebots an Gebraucht- und Legendären-Auto



Das Team kündigte außerdem an, dass bis Ende April neue Autos und Strecken-Layouts für das Spiel veröffentlicht werden. Details wurden hier aber noch nicht genannt. Zusätzlich stellte Polyphony Digital eine Reihe von Veränderungen vor, die man in naher Zukunft für die Rennsimulation plant. Erhöhung des Auszahlungswert zeitlich begrenzter Prämien, während wir uns als Live-Dienst weiterentwickeln

Weitere World Circuit-Event-Ergänzungen

Hinzufügen von Endurance-Rennen zu den Missionen, einschließlich 24-Stunden-Rennen

Hinzufügen von Online-Zeitrennen und Vergabe von Belohnungen entsprechend der Differenz des Spielers zur Bestzeit

Anpassungen, sodass Autos verkauft werden können

Nachdem das Team von Polyphony Digital letzte Woche mit einem Server-Ausfall in Gran Turismo 7 ( ab 63,00€ bei kaufen ) zu kämpfen hatte, meldete sich Studio-Präsident Kazunori Yamauchi im PlayStation Blog nun mit einer Nachricht an die Spieler zu Wort. Demnach möchte er sich nicht nur für die Schwierigkeiten entschuldigen, sondern auch einen Ausblick auf die kommenden Inhalte der Rennsimulation liefern, die schon in wenigen Tagen zur Verfügung stehen werden. Gleichzeitig möchte Polyphony Digital alle Spieler, die potenziell vom Server-Ausfall, mit einer Million Credits entschädigen. In Kürze sollte der entsprechende Betrag auf dem In-Game-Konto landen.Gran Turismo 7 ist exklusiv für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Handel erhältlich.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Powered by PlayStation 5