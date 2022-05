Gran Turismo 7: Wartungsarbeiten plus 3 neue Fahrzeuge

Für den morgigen Donnerstag kündigt Polyphony Digital eine kurze Downtime für die hauseigene Rennsimulation Gran Turismo 7 ( ab 42,33€ bei kaufen ) an. Danach dürfen sich die Spieler zumindest auf drei neue Fahrzeuge freuen.Schnell noch alle Weltrennen oder Cups beenden! Ein neues Update, das am Donnerstag den 26. Mai von acht bis zehn Uhr morgens eingespielt wird, soll auch einige Anpassungen an einigen Leistungswerten (LP) vornehmen. Welche zusätzlichen Änderungen nach der Wartung noch auf die geneigte Racerschaft warten, haben die Entwickler noch nicht mitgeteilt.Eine Überarbeitung des generell unterirdischen Online-Modus‘ ist sicherlich nicht zu erwarten. Stattdessen gibt es aber drei neue Fahrzeuge, die als Silhouette schon auf Twitter von Yamauchi angekündigt wurden. Autonerds waren mit dem Erkennen der Karrossen recht fix, es handelt sich wohl um den Toyota GR010, den GoPro Rampage 1970 Camaro und um eine Corvette C3.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Powered by PlayStation 5