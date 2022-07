Gran Turismo 7: Update 1.19 bringt drei neue Fahrzeuge

Diese neuen Autos bringt Update 1.19

Bevor sich das große Update 1.2 der schwerwiegenden Probleme, welche die Rennsimulation Gran Turismo 7 ( ab 44,95€ bei kaufen ) plagen, annimmt, bringt 1.19 drei neue Fahrzeuge und ein paar weitere Szenen für den Scapes-Modus.Die Entwickler von Polyphony Digital werden nicht müde, weitere, kostenlose Inhalte für die hauseigene Rennsimulation Gran Turismo 7 an den Start zu bringen. Das neue Update, dass bereits verfügbar ist, bringt drei neue Fahrzeuge ins Spiel.Der Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 '84 war mit seinen 2,1 Liter Hubraum und seinem 4-Zylinder Reihenmotor mit 570 PS in den 80er Jahren das Fahrzeug der Stunde in der japanischen Super Silhouette-Serie. Der Maserati A6GCS/53 Spyder '54 war im Jahr 2014 der Gewinner des Pebble Beach Concours D'Elegance Gran Turismo Award, und der Porsche 918 Spyder von 2013 ist ein Plug-In-Hybrid und eine Neuinterpretation des legendären Carrera GT.Die Schönheit dieser Karossen kann darüber hinaus in den neuen Scapes-Szenarien Shikoku und Tomica-Stadt wunderbar in Szene gesetzt werden. Weitere, spielerische Verbesserungen bringt das neue Update 1.19 leider nicht. Bleibt zu hoffen, dass das große Update auf die Version 1.2 endlich die Option zum Verkaufen überzähliger oder ungeliebter Fahrzeuge bringt, auch dem immer noch sehr mageren Mehrspieler-Modus sollten sich die Entwickler in naher Zukunft unbedingt annehmen.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes Powered by PlayStation 5