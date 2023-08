Gran Turismo 7: Film-Lackierung und 4 neue Fahrzeuge eingeführt

Gran Turismo 7: 50er-Jahre-Klassiker und Krankenwagen

Der Maserati MC20 '20 ist eines von vier neuen Fahrzeugen.

Gran-Turismo-Film mit Herr-der-Ringe- und Hellboy-Stars

Seit heute kann das neue Update fürheruntergeladen werden. Es verfügt nicht nur über vier neue Fahrzeuge, sondern auch über ein exklusives Goodie zum anstehenden Film Gran Turismo, der ab 10. August in den deutschen Kinos startet.So können alle, die das Spiel besitzen, noch bis zum 28. September an der Geschenkaktion teilnehmen, mit dem sie den Nissan GT-R Nismo GT3 '18 einlösen. Dafür müsst ihr im Spiel einfach nur auf dasklicken. In der Brand Central des Spiel könnt ihr zudem die offizielle Lackierung aus dem Film für dieses Fahrzeug erstehen.Zusätzlich werden mit dem Patch 1.36 vier neue Fahrzeuge eingeführt, die fortan im Spiel genutzt werden können. Die(C1) '58 gilt als erster US-amerikanischer Sportwagen. Das damals fortschrittliche Styling der ersten Generation von 1953 macht sie heute zu einem unverkennbaren Klassiker. Für das Spiel wurde das 1958-Modell mit dem leicht abgeänderten Heckdesign und den Vierfach-Scheinwerfern übernommen.Mit demMORIZO Edition '22 bekommt ihr einen kompakten Sportwagen von Toyotas Hochleistungsmarke Gazoo Racing. Wenn ihr an der Meisterschaft teilnehmt und eure Online-ID in der Punkterangliste registriert habt, bekommt ihr dieses Fahrzeug Ende des Monats gratis, bevor es am 28. September in die Brand Central Stores kommt.Der Mittelmotor-Sportwagenbeschleunigt in unter drei Sekunden von 0 auf 100 km/h und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 325 erreichen. Das aerodynamische Hochleistungs-GT-Fahrzeug ist mit dem ersten Vorkammer-Verbrennungssystem ausgestattet, das aus der Formel 1 entstammt und in einem Serienmodell verarbeitet wurde.Last but not least steht am 28. September zusätzlich ein etwas außergewöhnlicheres Fahrzeug zur Verfügung: Derist ein Krankenwagen und basiert im Grunde auf der seit den 1950er-Jahren produzierten Transporterserie des japanischen Konzerns. Im Rahmen der Geschenkaktion „World Series“-Showdown könnt ihr das Fahrzeug schon vorab beziehen. Klickt einfach auf der Weltkarte auf das entsprechende Banner für die Live-Übertragung des Nations Cup.Der Film Gran Turismo handelt von einem professionellen Gamer, der aufgrund seiner Expertise im Spiel Gran Turismo von einem Rennfahrer-Scout entdeckt und muss sich fortan ohne klassische Ausbildung auf der realen Rennstrecke beweisen. Neben(„Voyagers“, „See – Reich der Blinden“) in der Hauptrolle spielen in dem Film auch(„Herr der Ringe“, „Fluch der Karibik“) und(„Hellboy – Call of Darkness“, „Violent Night“) mit.