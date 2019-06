Children of Morta: Zeitbegrenzte Demo auf PC veröffentlicht - 4Players.de

Dead Mage und 11 bit studios haben eine zeitbegrenzte Demo von Children of Morta für PC veröffentlicht. Die Demo kann bis zum 22. Juni um 17 Uhr bei Steam runtergeladen und ausprobiert werden. Die Entwickler erhoffen sich hilfreiches Feedback von den Demo-Spielern. In der Preview-Demo ist das erste Kapitel inkl. Bosskampf enthalten. Zwei Familienmitglieder sind spielbar: Vater John und die älteste Tochter Linda. Children of Morta von Dead Mage und den 11 bit studios wird im Sommer 2019 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One simultan veröffentlicht. Das Spiel rund um die Familie Bergson, die den "Berg Morta" vor der grassierenden Dunkelheit im Land beschützen muss, wird 21,99 Euro kosten. Auch Box-Versionen für PC, PlayStation 4 und Switch sind in Europa geplant.Letztes aktuelles Video: Time-limited Event TrailerDas "Hack-and-Slash Roguelike" mit Story-Fokus dreht sich um die Familie Bergson. Sie bewachte den Mount Morta bereits seit Generationen, neuerdings hat er sich allerdings in ein monsterverseuchtes Gefahrengebiet verwandelt. Natürlich geht die Familie dem Geheimnis auf den Grund und liefert sich Kämpfe mit den dunklen Kreaturen. Jedes Familienmitglied hat einen anderen Hintergrund und einen anderen Spielstil. Einige bevorzugen den Nahkampf, zerquetschen ihre Feinde mit Hämmern oder schlagen mit einem scharfen Schwert oder Dolch zu. Andere spielen auf Distanz mit Pfeil und Bogen oder Zaubersprüchen. Die Entwickler versprechen eine sich stetig verändernde Welt, Verbesserungsmöglichkeiten (Ausrüstung sowie Fertigkeiten) und eine Geschichte über eine tapfere Familie, die zusammensteht, während die Welt um sie herum von der Dunkelheit verschlungen wird.