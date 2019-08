Children of Morta: Erscheint im September für PC und im Oktober für Konsolen - 4Players.de

Die Veröffentlichungstermine stehen fest: Children of Morta wird am 3. September 2019 für PC (Steam, Microsoft Store) erscheinen. Auf PlayStation 4, Switch und Xbox One beginnt der Kampf von Familie Bergson gegen die grassierende Dunkelheit am 15. Oktober 2019. Das Spiel wird 21,99 Euro kosten. Eigentlich sollten PC- und Konsolen-Versionen zeitlich erscheinen, aber dieser Plan ist nicht aufgegangen. Box-Versionen für PS4 und Switch für Europa sind geplant.Das "Hack-and-Slash-Roguelike" mit Story-Fokus dreht sich um die Familie Bergson. Sie bewachte den Mount Morta bereits seit Generationen, neuerdings hat er sich allerdings in ein monsterverseuchtes Gefahrengebiet verwandelt. Natürlich geht die Familie dem Geheimnis auf den Grund und liefert sich Kämpfe mit den dunklen Kreaturen. Jedes Familienmitglied hat einen anderen Hintergrund und einen anderen Spielstil. Einige bevorzugen den Nahkampf, zerquetschen ihre Feinde mit Hämmern oder schlagen mit einem scharfen Schwert oder Dolch zu. Andere spielen auf Distanz mit Pfeil und Bogen oder Zaubersprüchen. Die Entwickler versprechen eine sich stetig verändernde Welt, Verbesserungsmöglichkeiten (Ausrüstung sowie Fertigkeiten) und eine Geschichte über eine tapfere Familie, die zusammensteht, während die Welt um sie herum von der Dunkelheit verschlungen wird.