Children of Morta: Der Kampf von Familie Bergson gegen die Dunkelheit beginnt heute auf PC - 4Players.de

Die PC-Version von Children of Morta wird heute bei Steam Green Man Gaming und in anderen digitalen Stores für 21,99 Euro erscheinen. Auf PlayStation 4, Switch und Xbox One beginnt der Kampf von Familie Bergson gegen die grassierende Dunkelheit am 15. Oktober 2019. Eigentlich sollten PC- und Konsolen-Versionen zeitlich erscheinen, aber dieser Plan ist nicht aufgegangen. Wir werden Children of Morta höchstwahrscheinlich im Oktober testen, sobald die Konsolen-Fassungen verfügbar sind.Das "Hack-and-Slash-Roguelite" mit Story-Fokus dreht sich um die Familie Bergson. Sie bewachte den Mount Morta bereits seit Generationen, neuerdings hat er sich allerdings in ein monsterverseuchtes Gefahrengebiet verwandelt. Natürlich geht die Familie dem Geheimnis auf den Grund und liefert sich Kämpfe mit den dunklen Kreaturen. Jedes der sechs Familienmitglieder hat einen anderen Hintergrund und einen anderen Spielstil. Einige bevorzugen den Nahkampf, zerquetschen ihre Feinde mit Hämmern oder schlagen mit einem scharfen Schwert oder Dolch zu. Andere spielen auf Distanz mit Pfeil und Bogen oder Zaubersprüchen. Die Entwickler versprechen eine sich stetig verändernde Welt, Verbesserungsmöglichkeiten (Ausrüstung sowie Fertigkeiten) und eine Geschichte über eine tapfere Familie, die zusammensteht, während die Welt um sie herum von der Dunkelheit verschlungen wird. Auch ein lokaler Co-op-Modus wird geboten.Die Entwickler schreiben: "Die Geschichte von Children of Morta spielt in einem weit entfernten Land, doch sie beschäftigt sich mit Themen aus unserem alltäglichen Leben. Sie greift Emotionen auf, die wir nur allzu gut kennen und uns mehr bedeuten, als wir manchmal zugeben möchten: Liebe und Hoffnung, Sehnsucht und Unsicherheit, Verlust und Aufopferung für diejenigen, die uns am wichtigsten sind. Nimm teil an dem Abenteuer einer Familie von Helden: Aufgrund einer sich im Land ausbreitenden Fäulnis müssen sich die Wächter des Berges Morta einer uralten, finsteren Macht entgegenstellen. Allerdings ... ist dies keine Geschichte über die Rettung des Universums. Es ist eine Geschichte über eine tapfere Familie, die zusammenhält, während die Welt um sie herum in Dunkelheit versinkt."